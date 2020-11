Consiglio di Stato su conflitto di interessi e collegio deliberante

Lex - Sentenza sull’obbligo di allontanamento di colui che è suscettibile di conflitto d’interessi

3 Novembre 2020

LEX - Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5423/2020 afferma che l’obbligo di allontanamento dalla seduta del Consiglio Comunale sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse. Il Consesso precisa anche che non rileva che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a.; non rileva, quindi, che il Consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti.

Il principio giuridico generale che si deduce è, quindi, il seguente: l’obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione.

Di tale principio i giudici amministrativi hanno fatto concreta applicazione ritenendo corretto l'annullamento della delibera che stabiliva i canoni di concessione di aree di uso civico di un Comune per impianti relativi ad una stazione sciistica, avendo rilevato che un amministratore era dipendente della società beneficiaria della riduzione dei canoni di occupazione, un altro era conduttore di altro locale di proprietà della società e un altro ancora dipendente della stessa.