Le FAQ del governo sulle misure per il Covid19

9 Novembre 2020

LEX - Il governo ha pubblicato sul sito ufficiale le FAQ, le domande più frequenti, relative alle recenti misure adottate dall’esecutivo per il contenimento del Coronavirus. Si tratta di uno strumento utile per chiarire i vari aspetti applicativi delle recenti restrizioni per zone (gialle, arancioni e rosse) introdotte con gli ultimi decreti del Presidente del Consiglio.

Link alla FAQ