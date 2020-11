Obbligo di utilizzo PagoPa per tutti gli enti pubblici

Lex - Proroga al 1° marzo 2021 per l’utilizzo tassativo della nuova procedura

10 Novembre 2020

LEX - Dal 1 marzo 2021 tutte le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente accettare versamenti esclusivamente attraverso PagoPA. Il Decreto Semplificazioni convertito in legge 120/2020 ha prorogato il termine dello scorso 30 giugno. L’art. 24 prevede sanzioni per i dirigenti pubblici inadempienti. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi su questo aspetto, potrà essere effettuata anche una decurtazione di almeno il 30% della retribuzione di risultato, legato alla performance individuale. Inoltre l’ente non potrà prevedere premi o incentivi per il personale.