Il 30 novembre si riunisce l’Assemblea dei soci di Federparchi

Meeting in modalità telematica con la piattaforma Zoom, ore 10.30

16 Novembre 2020

Il 30 novembre, alle ore 10.30, è convocata l’Assemblea dei soci di Federparchi per discutere sui temi di attualità relativi alle aree naturali protette, del bilancio preventivo 2021 ed altri argomenti all’ordine del giorno. L’assemblea si svolgerà in via telematica tramite la piattaforma Zoom.