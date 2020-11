TAR Marche su termini appalti come sollecitatori e non perentori

17 Novembre 2020

LEX - Il TAR delle Marche ha emesso una sentenza in materia di gare di appalto per i lavori pubblici. La sentenza entra nel merito di come considerare giuridicamente i termini e stabilisce, in relazione al caso specifico, che essi vanno considerati sollecitatori e non perentori.