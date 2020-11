Presentazione della piattaforma STTF per il turismo sostenibile nei parchi

23 novembre ore 14 in via telematica

19 Novembre 2020

Implementare il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, avviare azioni di monitoraggio, gestione e promozione dei flussi attraverso una strategia formativa per gli operatori del settore. E’ questo lo scopo della piattaforma STTF – Sustainable Tourism – Training for Tomorrow che il 23 novembre, alle ore 14, sarà presentata con un webinar internazionale che si svolgerà in lingua inglese.

Nel corso del Webinar verrà presentata la piattaforma di apprendimento online, ricca di informazioni ed approfondimenti. Si rivolge a chiunque sia interessato al turismo sostenibile nelle aree protette. Saranno presentati interessanti case-studies relativi a progetti e attività che coinvolgono Parchi ed aree protette.

Il progetto STTF (inserire link alla sito del progetto: http://www.sttft.eu/) si svolge nell’ambito del programma Erasmus+ finanziato dalla Unione Europea.

Per info sul programma del webinar e iscrizioni.

Link alla registrazione