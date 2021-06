Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury

(Ventimiglia, 09 Giu 21) Tutti i week end (sabato e domenica) dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, l'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con i Giardini Botanici Hanbury e la Coop Omnia, organizza Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza direttamente dai Giardini.



Sarà possibile effettuare escursioni in Canoa per scoprire questo angolo di mare unico nel suo genere o andare alla scoperta dei bellissimi fondali dell'Area di Tutela Marina Capo Mortola con pinne e maschera o fare le due cose nella stessa escursione, le Guide esperte di pianeta Blu vi accompagneranno, a fine escursione zona relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco.

Programma

Questa escursione vi permette di fare un tour di 1h30′ alla scoperta delle magnifiche coste di Capo Mortola e Giardini Hanbury. Potrete pagaiare, tuffarvi, nuotare, esplorare questo tratto di mare in assoluto relax. Il tratto di mare interessato ha acque cristalline e poco profonde, la morfologia vi permette di restare sempre al riparo, per questo motivo l'escursione è adatta a tutti, anche ai neofiti.