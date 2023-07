Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

Il progetto, nell'ambito del programma di Cooperazione transfrontaliera ALCOTRA, è la diretta continuazione del Progetto Natura e Cultura per tutti, che ha ottenuto significativi risultati e ha lasciato in eredità ulteriori progetti per interventi e azioni che si sarebbero dovuto avviare nel 2020 e negli anni successivi, proprio al fine di potenziare la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio transfrontaliero e "istituzionalizzare" anche la collaborazione tra i partner. Le azioni consistono in:

interventi strutturali tesi a migliorare l'attrattività e l'offerta culturale e i servizi turistici in modalità sicura e inclusiva per tutti,

comunicazione del progetto

attività comuni o coordinate, per la fruizione sostenibile del patrimonio identitario, dei beni paesaggistici, culturali e naturali.

Si prevede un rafforzamento della visione e della collaborazione transfrontaliera, già avviate nel progetto originale mediante la produzione di materiale di comunicazione complementare e condiviso e, nei limiti delle possibilità, la messa a punto di programmi, itinerari, eventi e attività che coinvolgono i partner del progetto e altri centri di cultura analoghi presenti nel territorio transfrontaliero eleggibile.

Maggiori informazioni