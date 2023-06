Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

Da Sabato 3 a Domenica 4 Giugno 2023 ore 10:00

APGI Associazione Parchi e Giardini d'Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura



Pensata come un'autentica "festa del giardino", la manifestazione ha l'obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Un'occasione per far conoscere giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti con eventi e attività.



Appuntamento in giardino nasce in accordo con l'iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.



I Giardini Botanici Hanbury partecipano all'edizione 2023 di "Appuntamento in Giardino" - "Rendez-vous aux Jardins", proponendo nelle giornate di:

sabato 3 e domenica 4 giugno una visita guidata con tariffa ridotta di euro 8,00

e la possibilità, al momento della prenotazione, di richiedere anche un:

cestino da pic-nic ( € 10) da degustare sul prato davanti al posto di ristoro o nelle apposite aree attrezzate davanti al mare.



L'appuntamento è alle ore 10.00 all'ingresso dei Giardini - OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE