Appuntamenti con la creatività 20 e 22 gennaio 2019

Il Natale si avvicina e il Parco La Mandria dedica due appuntamenti all'insegna della creatività con laboratori dedicati alle famiglie con bimbi dai 5 ai 10 anni e con merenda offerta dalla Coop.



Per il primo appuntamento del 20 dicembre dalle 16.00 alle 17.30, La Mandria e la Cooperativa Arnica saranno ospiti presso lo Spazio Ristoro del Superstore della Coop di Via Botticelli 85 a Torino, con un laboratorio gratuito "Metti il Parco sotto l'albero", per creare insieme decorazioni natalizie da portare a casa con gli elementi del bosco.

Mentre domenica 22 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 l'appuntamento e con "Aspettando il Natale" presso il Centro Visite di Cascina Brero nel Parco La Mandria in Via Scodeggio a Venaria Reale... trasformiamo insieme legnetti e ghiande in folletti del bosco!

Costo: 8€ a persona - 1€ di sconto per possessori Carte Musei e Tessera Coop

Tariffa dal secondo figlio 5€ invece che 8€



La prenotazione per entrambi i laboratori è obbligatoria all'Ufficio Turistico Parchi Reali:

dal martedì a venerdì 10.00-12.00/14.00-16.00

sabato, domenica e festivi 10.00-13.00/14.00-15.00

Tel. 011/4993381 – E-mail: info@parcomandria.it