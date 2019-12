Progettata per la formazione sul turismo sostenibile nelle aree protette

Il progetto europeo Erasmus + "Sustainable Tourism: training for Tomorrow", di cui siamo partner, lancia la piattaforma on line gratuita www.sustainabletourismtraining.eu per la formazione dei professionisti che si occupano di turismo sostenibile nelle aree protette.

La piattaforma, attiva da pochi giorni, offre risposte ai bisogni formativi chiave di guide, ristoratori, albergatori, operatori delle aree protette, agenzie turistiche e tutte le figure che operano nel settore ed presenta 9 moduli di apprendimento in 4 lingue diverse (italiano, inglese, francese e spagnolo) per acquisire o migliorare abilità e competenze.

Ognuno di questi moduli è costituito da un breve video che introduce l'argomento, informazioni chiave, esempi di casi studio e quiz per definire i livelli di conoscenza dei diversi professionisti (se vengono superati, saranno attestati con un certificato!). I moduli affrontano temi generali come ad esempio "ridurre gli impatti del turismo", "fare conservazione attraverso il turismo", "in che modo comunicare in modo efficace con i visitatori" e "coesione sociale".

Per scoprire la piattaforma adesso clicca sul video di presentazione!

Nel 2020 i 6 partner di progetto amplieranno la piattaforma con nuovi casi studio e informazioni. I nuovi casi terranno conto dei risultati dell'analisi dei bisogni formativi e dei risultati dei prossimi incontri organizzati per i diversi portatori di interesse.

I primi tre bisogni chiave individuati grazie ad una prima analisi del gap formativo sono:

gli strumenti per misurare l'impatto del turismo su ambiente, economia e comunità; i metodi per definire e misurare gli indicatori del turismo sostenibile; la conoscenza di iniziative di livello nazionale e internazionale, di network e gruppi che possono supportare i professionisti nella promozione del turismo sostenibile nelle aree protette.

Per informazioni: Dr.ssa Sonia Anelli - URP Parchi del Ducato 0521/802688 (dal lun. al ven. dalle 9.30 alle 13.00) s.anelli@parchiemiliaoccidentale.it - e.montanini@parchiemiliaoccidentale.it