Le iniziative del 21 Dicembre e la piattaforma per il turismo sostenibile

Nei boschi, al tramonto, un'uscita per incoraggiare le persone ad avvicinarsi alla natura anche in inverno seguendo i principi del concetto danese di hygge. Hygge è trascorrere momenti piacevoli e di qualità con i propri cari e facendo le cose che si amano; quando si ama la natura, hygge é una passeggiata fuori al freddo, in una foresta, essere tutt'uno con la natura, e poi tornare a casa, davanti al fuoco e godersi la pace e la calma che l'incontro con la natura ha regalato. Sabato 21 Dicembre nella Riserva dei Ghirardi, con WWF Parma e Parchi del Ducato potremo vivere tutto questo, con partenza alle 15.00 dal Centro Visite in località Predelle di Porcigatone, a Borgotaro (PR). Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 349 7736093 entro le ore 18.00 del giorno precedente.

Anche la bicicletta si…ricicla! Tutte le parti della bicicletta che vengono sostituite possono essere riutilizzate con semplicità per creare addobbi natalizi e gadget. Insieme ad un istruttore MTB i ragazzi impareranno a riutilizzare e realizzare oggetti per addobbare l'albero di Natale o altri piccoli regali per amici e parenti. Appuntamento Sabato 21 dicembre alle 16.00 a Millepioppi in loc. San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR). Info e prenotazioni (obbligatorie) a: maxguidafci@gmail.com 335 – 1218940

Il progetto europeo Erasmus + "Sustainable Tourism: training for Tomorrow", di cui i Parchi del Ducato sono partner, lancia la piattaforma on line gratuita www.sustainabletourismtraining.eu per la formazione dei professionisti che si occupano di turismo sostenibile nelle aree protette. Attiva da pochi giorni, offre risposte ai bisogni formativi di guide, ristoratori, albergatori, operatori delle aree protette, agenzie turistiche e tutte le figure che operano nel settore, per acquisire o migliorare abilità e competenze. Scoprila al link: www.sustainabletourismtraining.eu