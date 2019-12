Domenica 22 Dicembre, l'Associazione "A passo d'asino", vi aspetta al Parco Nord Milano per vivere insieme una bellissima giornata in attesa del Natale!

Le feste natalizie regalano la possibilità di trascorrere tempo in famiglia: per questo è stato pensato un evento speciale, in cui oltre a interagire con i nostri amici asini, genitori e figli avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio emozionale, durante il quale realizzeranno insieme una decorazione natalizia.

Al termine delle attività, ci sarà la possibilità di fermarsi all'interno della Cascina per un tè caldo con i biscotti.

L'appuntamento è alla Cascina Centro Parco (accesso da Via Clerici 150 – Sesto San Giovanni).

Orari

mattina (10:00 – 12:30)

pomeriggio (14:00 – 16:30)

Info costi e modalità iscrizione

L'evento è a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria.

La raccolta delle iscrizioni termina il 19 Dicembre.

Costi: € 15 a bambino – € 12 adulto.

Per finalizzare l'iscrizione è necessario inviare una mail a segreteria@apassodasino.org indicando numero di bambini e adulti partecipanti, numero di telefono di riferimento e copia contabile del versamento.

Il costo è comprensivo dei materiali utilizzati durante l'attività.

Prevista la gratuità per tutti i bambini di età inferiore ai 3 anni e per il terzo figlio.