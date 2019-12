Sabato 28 Dicembre 2019

Nell'incantata atmosfera delle Feste Natalizie, insieme al trenino, alla scoperta di un bosco incantato fatto di profumi, melodie, carezze, scenari antichi e incontaminati. Con l'aiuto dei più piccoli immergiamoci tutti insieme in un mondo dove i nostri sensi saranno la guida di questa notte piena di sorprese!



ritrovo ore 21.00 presso Centro Visite Cascina Brero

speciale bimbi 4-10 anni

costo: 11€sconto 1€ per carte musei e tessera Coop

gratuito minori di 3 anni



Per informazioni e prenotazioni

Ufficio Turistico Parchi Reali

dal martedì a venerdì 10.00-12.00/14.00-16.00

sabato, domenica e festivi 10.00-13.00/14.00-15.00

Tel. 011/4993381 - E-mail: info@parchireali.gov.it - info@parcomandria.it

CHIUSO 25 DICEMBRE 2019 E 1 GENNAIO 2020

Auguri di Buone Feste dai Parchi Reali!