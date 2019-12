CLUB ALPINO ITALIANO 26 dicembre 2019 - appuntamento Cai a Castelli sulla "cultura della sicurezza e il ricordo"

Il tema della SICUREZZA è centrale .Il primo pensiero è alla frequentazione in ambiente per alpinismo, escursionismo e altre forme d'uso, quindi alla SICUREZZA IN MONTAGNA. Ci sono poi: SICUREZZA DALLA MONTAGNA e SICUREZZA PER LA MONTAGNA