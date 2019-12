Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna

Centro di Educazione alla Sostenibilità "Scuola Parchi Romagna-P. Zangheri"

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, in collaborazione con il Raggruppamento G.E.V. di Cesena, attraverso il suo Centro di Educazione alla Sostenibilità "Scuola Parchi Romagna", organizza il

4° Corso di Escursionismo Invernale e Natura -2020

L'Alta Via dei Parchi della Romagna

CAMBIAMENTO CLIMATICO e scenari futuri per i Parchi

Inizio 22 gennaio 2020 ore 20.45

Sede lezioni teoriche Corso: Forlì, Cesena e Brisighella

Corso di formazione con lezioni frontali ed esercitazioni in ambiente, per acquisire le competenze e l'esperienza necessaria alla pratica sicura e consapevole dell'escursionismo naturalistico invernale, e favorire la conoscenza ambientale, naturalistica e storico-culturale dei Parchi naturali e siti di Rete Natura 2000 della Romagna e delle Alpi. Corso per capire, comprendere, quantificare la problematica del cambiamento climatico e gli effetti sulla biodiversità e le attività umane.

Da mercoledì 22 gennaio a venerdì 13 marzo 2020.

Tutor Corso: dott. Fiorenzo Rossetti – Biologo e funzionario responsabile del Centro di educazione ambientale dell'Ente Parchi Romagna - L.R. 27/2009.

Posti disponibili: 25

Corso gratuito, a bando.

Scadenza Bando: 15/01/2020

INFO E ISCRIZIONI: fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it, www.parchiromagna.it – facebook: scuola parchi romagna

-Locandina

-Programma

-Modulo d'iscrizione e regolamento