Il termine per richiedere le borse di studio scade il 9 gennaio, la domanda deve essere presentata sul portale INPS alla sezione Master universitari per dipendenti pubblici

Il 15 gennaio scade il termine per iscriversi al terzo Master su "Aree protette e Capitale naturale. Pianificazione, progettazione e gestione" Organizzato dal Dipartimento di Pianificazione Design e Tecnologia dell'architrettura" dell'Università "La Sapienza" di Roma insieme ad AIDAP, con il patrocinio dei Ministeri dell'Ambiente e per i beni e le attività culturali e della Regione Lazio e con la collaborazione di AIGAE, WWF, Legambiente, Symbola, Municipio II di Roma Capitale, Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale dell'arcipelago della Maddalena, Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Parco dei Castelli Romani, Romanatura, Riserva naturale Tevere-Farfa, Parco dei Monti Aurunci, AMP Punta Campanella, AMP Regno di Nettuno, Adriapan. Anche per questa edizione sono disponibili le borse di studio dell'INPS riservate ai dipendenti pubblici a totale copertura del costo, ma la relativa domanda deve essere presentata entro il 9 gennaio c.a. accedendo al portale dell'INPS, sezione Bando Master Universitari per i dipendenti pubblici.