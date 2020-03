Sabato 7 e domenica 8 marzo alla Corte di Giarola

Alla Corte di Giarola riapre al pubblico il Centro Visite "Sotto il segno dell'Acqua"!

Marzo riporta la primavera e, nel rispetto delle norme sui Musei fissate dalla Regione per l'emergenza Coronavirus, sabato 7 e domenica 8 si potranno visitare gli ampi spazi dell'antica stalla in cui è stato ricavata l'esposizione tematica sul Taro, dedicata al fiume e a molti dei suoi abitanti. Un'opportunità per scoprire la Corte medievale, prima convento poi vivace corte agricola, un tempo cuore di produzioni agricole e alimentari, come il Parmigiano Reggiano e i lavorati del pomodoro.

Si consiglia anche una visita ai Musei di Pasta e Pomodoro, che riaprono lo stesso fine settimana e che occupano il lato ovest degli edifici.

Nei dintorni, a sinistra dell'ingresso della Corte, un sentiero porta in direzione Ozzano Taro costeggiando delle linee sinuose del canale Naviglio Taro: un'immersione nella natura lungo un itinerario all'ombra di alberi e arbusti che permette di ammirare le storiche opere di captazione delle acque e di regimazione idraulica e che, dopo poco più di 1 km, conduce ad ampi prati aridi e macchie di cespugli, regno di orchidee e farfalle.

Orari: sabato 7 e domenica 8 marzo dalle 14.00 alle 18.00.

Le aperture dei fine settimana e dei giorni festivi proseguiranno anche nei mesi successivi, con i seguenti orari: marzo e aprile 14.00 – 18.00; maggio, giugno e luglio 15.00 – 19.00. L'ingresso è libero.

I Musei del Cibo sono aperti dalle 10.00 alle 18.00. Info sui costi di ingresso.

Info: URP Parchi del Ducato 0521 802688 (dalle 9.30 alle 13.00 dal lun. al ven.)