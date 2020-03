Primavera 2020 al Parco Oglio Nord

Per la primavera 2020 il Parco Oglio Nord, in collaborazione con l'associazione culturale Piccolo Parallelo, propone attività, laboratori, visite naturalistiche ed escursioni per vivere e e scoprire il territorio.

Per Domenica 29 Marzo ore 14.30 è in programma una passeggiata naturalistica guidata da Livio Pagliari alla scoperta delle fioriture presenti nel Parco.

Per informazioni ed iscrizioni: Livio Pagliari 3394181670 - skinwalker.lp@libero.it

Per i più piccoli invece, sempre Domenica 29 Marzo ore 14.30, viene proposto un laboratorio di riciclo creativo a cura del Team di Educazione Ambientale.

Per informazioni ed iscrizioni: Parco Oglio Nord: 0363996556 - 3669533121 / educazione@parcooglionord.it

Il ritrovo per le attività sarà presso la casa del Parco Oglio Nord, in Via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG).

PER RIMANERE AGGIORNATI SU EVENTUALI MODIFICHE O SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA' CONSULTARE https://www.parcooglionord.it/notizie/