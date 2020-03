L'ultimo libro della Collana editoriale del Gruppo di San Rossore Ambiente e territorio I parchi tra crisi e rilancio, presentato a Pisa il 28 febbraio presenta una innegabile novità che non deve sfuggire. Il rilancio dei parchi a cui mira, e che il ministro dell'Ambiente Costa ha colto subito come dice nella Prefazione del libro, non è quello dei vecchi parchi. Per dirlo più chiaramente, l'ambiente e il territorio oggi hanno urgente necessità, e non solo sul piano nazionale, di una svolta profonda che superi ogni separazione.

Separazione che deve essere superata anche dai parchi. Insomma anche i piani e le politiche dei parchi devono riguardare e incidere anche sulle politiche economico-sociali. La cosiddetta compatibilità ambientale delle scelte dell'area protetta non deve di fatto condizionare le scelte economiche, quelle economiche possono, al contrario, quelle del parco. Oggi il parco se vuole svolgere una funzione non parziale, deve contribuire alla sostenibilità delle politiche complessive del paese e dei suoi territori.

Quello insomma che serve ed urge è una politica alla quale devono concorrere tutti i livelli e ambiti istituzionali.

Il libro documenta con contributi provenienti territori più vari e diversi, dal nord alla Sicilia e Sardegna.

Abbiamo voluto insomma contribuire ad un rilancio nazionale delle politiche dei parchi a cui mira il ministero dell'Ambiente.

Crediamo e speriamo di esseri riusciti.