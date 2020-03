Per la caccia nel Parco dei Cento Laghi

Si comunica che E'PROROGATO A DATA DA DESTINARSI IL TERMINE PER LA RICONSEGNA DEI TESSERINI PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELL'AREA CONTIGUA DEL PARCO DEI CENTO LAGHI PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020.

La scadenza per la riconsegna, prevista per il 31 Marzo, a seguito dei DPCM dell'8 e del 9 Marzo viene prorogata; sarà nostra cura pubblicare su questo sito l'atto ufficiale di proroga non appena disponibile.

Si invitano pertanto LE PERSONE A NON PREOCCUPARSI DELLA SCADENZA E A NON RECARSI PRESSO GLI UFFICI DI CORNIGLIO E MONCHIO DELLE CORTI PER LA RICONSEGNA.

Gli Uffici dell'Ente sono chiusi al pubblico; i dipendenti sono disponibili telefonicamente per informazioni. Si riceve solo su appuntamento, da prendere al numero 0521802688.

L'Ente ringrazia tutti gli utenti per la comprensione.