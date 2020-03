Accessibili dal menu e da apposito riquadro in home page. Quattro sezioni: introduzione, Global Standard, indicatori di adattamento per l’Italia e relative tabelle

Sono online le pagine relative alla Green List sul sito del comitato italiano della IUCN. La sezione Green List, accessibile anche da apposito riquadro in home page, è composta, al momento, da una introduzione e da tre pagine. Nell'introduzione si riassume la funzione della Green List come elenco delle eccellenze mondiali in tema tutela della conservazione della biodiversità e gestione delle aree protette, illustrando in modo sintetico il percorso per l'ottenimento della certificazione di qualità. Nella pagina sul Global Standard si illustrano i criteri generali a cui le aree protette devono rispondere per potere entrare a far parte della "Lista verde". Di particolare rilievo è la pagina sugli indicatori adattati al territorio italiano per la valutazione della aree protette, i criteri di accesso alla Green List, infatti, oltre ad avare una griglia generale, sono composti da elementi specifici in relazione al territorio e alla realtà ove le aree protette si collocano. Infine vi è la pagina con le tabelle degli indicatori per il nostro Paese che raccolgono in un file excel i 50 criteri, con i rispettivi strumenti di verifica, per l'inclusione delle aree protette nella Gren List IUCN Italia.