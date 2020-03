Ai tempi del corona virus ormai sono bandite le passeggiate solitarie sotto casa, figuriamoci quindi le escursioni nei parchi in buona compagnia: dobbiamo quindi aspettare tempi migliori... o no?



In fondo Internet è zeppo di foto, panorami 360°, street view, e quello che serve veramente è solo una buona guida, che si faccia trovare al punto di partenza, e poi ci indichi la direzione, le svolte, i punti meritevoli di sosta, fino alla meta.



Così ieri, quando quel gran genio del nostro amico Luca Natale ci ha chiamato, collegandosi via Skype dalle Cinque Terre alla Romagna, ed uscendosene con: "vi voglio accompagnare da Manarola a Corniglia in una Passeggiata Virtuale :-)" avevamo trovato la buona guida!



Abbiamo quindi iniziato a condividere sui rispettivi PC la mappa di Google, zoomata sulle Cinque Terre e con l'omino giallo (Pegman!) acceso, ed evidenziando la sempre più estesa rete di linee blu che indicano i percorsi "Street View", ora non più limitati alle migliaia di chilometri già frequentati dalle Google-auto con l'impalcatura fotografica sul tetto, ma addirittura allargati ai sentieri ripresi dai loro trekkers con lo speciale zaino fotografico in spalla.



Poi è stato un via via di scambi e-mail per confermarci rispettivamente, grazie a ripetuti copia-incolla dei diversi URL sui browser utilizzati per percorrere i meandri di Street View, non solo i punti precisi d'ingresso a Street View ma anche gli specifici orientamenti ed inclinazioni per mostrare la retta via da seguire, traferendo poi definitivamente il tutto sull'Itinerario dei vigneti terrazzati, già disponibile sul sito del Parco delle Cinque Terre, ed evidenziando i vari punti con piccoli omini gialli e interattivi sparpagliati lungo il testo descrittivo, come le briciole di pane di Pollicino.



Poi la nostra guida ha identificato, tra le tante foto già disponibili nella galleria del sito, proprio quelle che servivano lungo il percorso, ed anche quelle ora sono contrassegnate nell'itinerario con piccole icone di macchine fotografiche sparse lungo i punti salienti della descrizione, che si conclude sulla piazzetta di Corniglia, con un bicchiere di vino in mano.



Come dite? Quello non si riesce a riprodurre virtualmente? E' vero, ma contiamo di berlo insieme a Luca, non appena tornerà ad essere possibile. Salute!