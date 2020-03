Gli articoli rilevanti all'interno delle norme per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Il decreto "Aiuta Italia" varato dal governo, al fine di sostenere le attività economiche e produttive a fronte dell'emergenza sanitaria, contiene diversi articoli che possono essere di interesse per gli enti gestori delle aree protette. Nel file allegato vi è il testo integrale degli articoli rilevanti. Nello specifico si tratta dei seguenti punti:

Art.27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

Art.73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali;

Art.87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;

Art.103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

In aggiunta a questi segnaliamo anche l'art.107 - Differimento di termini amministrativo-contabili- in quanto si tratta di una norma di specifico interesse per i consorzi di gestione locali di aree protette e i parchi regionali.