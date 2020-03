L'Ente Parchi Emilia Centrale ha completato in questi giorni il Programma Triennale (2020-2022) di Tutela e Valorizzazione (PTTV) del "Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde", la grande area naturalistica di oltre 22mila ettari comprendente dieci comuni collinari reggiani: Albinea, Baiso, Canossa, Casina, Castelnovo nè Monti, San Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano e Viano.

Il Programma viene ora sottoposto al vaglio dei sindaci di questi comuni (più il comune di Carpineti che ha aderito recentemente), oltre ai "portatori di interesse", alle associazioni e alle imprese del territorio, ma anche ai semplici cittadini, per suggerimenti o proposte di modifica, che sono da trasmettere via mail (affarigenerali@parchiemiliacentrale.it oppure protocollo@parchiemiliacentrale.it) all'Ente Parchi entro il prossimo 3 aprile.

Tenuto conto che, con le disposizioni in atto per limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, non è possibile in questo momento svolgere una presentazione pubblica del Programma, tutti i documenti relativi sono rintracciabili e scaricabili online a questo link: http://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?id=214.

Il Programma, composto da diverse parti, costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la gestione dell'area protetta, riferimento per tutti i progetti che promuovono una tutela attiva di un Paesaggio da secoli abitato e coltivato nella chiave della sostenibilità e dello sviluppo locale.

Dopo la consultazione, il Programma verrà adottato dai singoli Comuni entro la fine di aprile e poi passerà all'approvazione definitiva della Giunta regionale.

Per informazioni e chiarimenti: Duilio Cangiari tel. 334 6599442; duilio.cangiari@parchiemiliacentrale.it