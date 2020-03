Il coronavirus ha ridotto l'inquinamento: speriamo naturalmente che la causa scompaia in fretta, ma dovremmo mantenerne il più a lungo possibile l'effetto visto che, come confermato dal Ministero della Salute, l'inquinamento atmosferico è responsabile di circa 30mila decessi ogni anno in Italia solo per il particolato fine.



L'origine del problema è data in sintesi dalle attività produttive, dal riscaldamento e dai trasporti, e per questi ultimi la soluzione è chiara: passare dai veicoli a combustione interna alle auto elettriche, ma anche a bus e altri mezzi di trasporto elettrici, grazie a batterie sempre più capienti e di costo ridotto, ricaricate da fonti rinnovabili e ben riciclate al termine del loro uso.



Nel trasporto individuale Tesla ha indicato la strada, e Volkswagen, Renault e altre grandi case automobilistiche stanno progressivamente ampliando i loro modelli elettrici, con autonomie crescenti, a prezzi sempre più accessibili e con costi di esercizio irrisori rispetto ai veicoli termici, e anche la gamma di veicoli elettrici da trasporto collettivo e pesante è sempre più estesa, e la conversione è già avviata.



In redazione da gennaio 2018 abbiamo un'auto elettrica, utilizzata per muoverci con soddisfazione tra il Parco della Val Grande ed il Parco dell'Alcantara e che in due anni ha percorso 140.000 chilomatri senza batter ciglio: entro 2 o 3 anni questa conversione apparirà in tutta evidenza anche nelle città e nelle aree protette italiane, e sarà un piacere sempre più condiviso lasciare le prime e raggiungere le seconde a bordo di veicoli non inquinanti.



Le colonnine di ricarica sono già tante, ma bisognerà attivarne ancora, in modo da permettere al futuro escursionista "elettrico" di incamminarsi per la sua passeggiata nel parco dopo aver lasciato l'auto in ricarica al parcheggio, sotto una pensilina a pannelli solari.



E gli Operatori di soggiorno dovranno ampliare i loro servizi, subentrando ai distributori di carburante, perchè i turisti con auto elettrica sceglieranno l'albergo o il B&B tra quelli dotati di una o più colonnine di ricarica, in modo da trovare l'auto già carica al mattino, dopo un bel sonno ristoratore!



Per Enti gestori, Operatori e Turisti dei Parchi la pausa forzata da coronavirus potrà essere, come tutti i momenti di crisi, anche un momento di opportunità: prepariamoci a fare una scelta da "due piccioni con una fava", per lasciare alle spalle l'inquinamento atmosferico, e aprire le braccia al nuovo turismo elettrico :-)