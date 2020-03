DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MERITO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

In analogia con quanto stabilito dalla maggior parte delle amministrazioni comunali locali, data la necessita' non rinviabile di adottare misure precauzionali reciproche per contenere il piu' possibile il diffondersi del coronavirus, in ottemperanza alle direttive degli ultimi DPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna,

L'ENTE PARCHI EMILIA ORIENTALE COMUNICA CHE I PROPRI UFFICI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO FINO AL 3 APRILE COMPRESO

SARA' POSSIBILE CHIAMARE PER INFORMAZIONI I SEGUENTI NUMERI:

051-6702800 Sede Parco dell'Abbazia di Monteveglio

051-6254811 Sede Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

0534-51761 Sede Parco del Corno alle Scale

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30

E SOLO PER LE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA, COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 6 DPCM 11 MARZO 2020.