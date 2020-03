#IORESTOACASA con i Parchi

La primavera, lottando contro gli ultimi freddi, sta arrivando: sbocciano i primi fiori, si sentono i primi canti d'amore degli uccelli e si risvegliano dal letargo rane, rospi e ...anche le api. Ed è proprio a loro che ci rivolgiamo!

Dopo il lungo inverno sono affamate e in cerca di nettare. Viaggiano di fiore in fiore... E noi come possiamo aiutarle?

Realizzando un' oasi salva api sul proprio balcone.

Farlo è molto semplice, basta seguire il video del Parco del Serio , aspettare ed osservare.

Chissà quali segreti ci riserva il loro "piccolo" mondo...