Giovedì 28 maggio via Zoom con la candidata alla presidenza IUCN

In via telematica, tramite la piattaforma Zoom, il Comitato Italiano della IUCN incontra Razan Al Mubarak, una delle candidate alla presidenza internazionale della IUCN in vista del prossimo congresso mondiale che dovrebbe svolgersi a Marsiglia nel gennaio 2021. Direttore generale del Fondo Conservazione della Specie di Mohamed bin Zayed e dell'Agenzia per l'ambiente di Abu Dhabi, Al Mubarak è stata selezionata dal Consiglio del Segretariato internazionale della IUCN, ai primi di febbraio, come una dei tre candidati per la Presidenza in base alla sua lunga carriera sui temi della conservazione e della gestione ambientale sia nel settore pubblico che in quello privato. Il congresso della IUCN, che si svolge ogni quattro anni, era previsto per il mese di giugno di quest'anno, ma è stato rinviato per l'emergenza sanitaria globale.