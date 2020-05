Meeting via web del Comitato italiano IUCN in vista del Congresso mondiale di Marsiglia nel gennaio 2021

Il Comitato italiano della IUCN, con il Consiglio al completo, ha incontrato tramite la piattaforma Zoom la candidata alla presidenza internazionale della IUCN Razan Al Mubarak. L'incontro, durato oltre un'ora, è stato un proficuo scambio di opinioni fra i vari membri del Comitato a la Al-Mubarak che ha avuto modo di presentare il proprio profilo e il suo programma per la presidenza. La scelta del nuovo presidente dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura si terrà in occasione del prossimo Congresso mondiale IUCN a Marsiglia nel gennaio 2021; compatibilmente con la situazione sanitaria del momento.

L'incontro si è aperto con la presentazione delle attività del Comitato italiano della IUCN da parte del vice presidente Giampiero Sammuri che ha rimarcato, in particolare, il lavoro svolto sulle Liste Rosse e la Green List IUCN nel nostro Paese ed ha portato i saluti del dott. Carlo Zaghi, presidente del Comitato e direttore della Direzione Patrimonio Naturale del MATTM, il quale non ha avuto la possibilità di partecipare all'incontro.

Razan Al Mubarak, nel corso della discussione moderata dal prof. Luigi Boitani del Consiglio del Comitato IUCN Italia, ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente l'autorevolezza della IUCN trattandosi della più importante organizzazione mondiale che si occupa di tutela della biodiversità. Ha poi rimarcato come occorra esercitare a fondo, soprattutto alla luce della pandemia, la necessaria "pressione" sui decisori politici a livello globale. Importante anche, secondo Al Mubarak, comprendere che la tutela della biodiversità si intreccia con il grande tema dei mutamenti climatici, ma richiede strategie ed azioni di intervento mirate e specifiche.

Razan Khalifa Al Mubarak è direttore generale dell'Agenzia Ambientale degli Emirati Arabi Uniti, suo paese natale. Ha avuto un ruolo di primo piano nel WWF degli Emirati e nel portare avanti azioni di tutela ambientale e della biodiversità in tutto il Medio Oriente; ricopre inoltre un ruolo apicale nel Fondo per la Conservazione della Natura Mohamed Bin Zayed. Razan Al Mubarak è stata selezionata, unica donna tra i candidati alla Presidenza dell'IUCN, dal Consiglio del Segretariato internazionale della IUCN, ai primi di febbraio, come una dei tre candidati per la Presidenza in base alla sua lunga esperienza sui temi della conservazione.