Scopri il Modulo n. 4 della piattaforma di formazione on line sul turismo sostenibile

Come trasformare la visita in un'area protetta in un'esperienza di alta qualità?

I visitatori sono alla ricerca di un'esperienza unica che coinvolga strutture per visitatori di alta qualità e che proponga attività uniche. Inoltre, oggi più che mai, occorre prestare attenzione all'accessibilità e alla sicurezza.

Il quarto modulo della piattaforma di formazione on line sul turismo sostenibile affronta diversi aspetti importanti di un'esperienza di alta qualità come: rapporto prodotto-mercato, accessibilità, gestione della sicurezza e dei rischi, sistemi di qualità per strutture e servizi.

Quale tipo di turismo è più adatto alle aree protette? Come possono essere ridotte le limitazioni per specifici target che sono attualmente esclusi come utenti e visitatori? Come risolvere i problemi di accesso e i problemi associati a servizi scadenti ed esperienze limitate per visitatori con esigenze speciali?

Il modulo 4 cerca di trovare una risposta adeguata a queste e ad altre domande.

Guarda il video di anteprima del modulo 4!

