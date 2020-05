PROGETTO LIFE DEL MESE

Come progetto LIFE del mese per Maggio 2020 è stato scelto "WetFlyAmphibia", promosso dall'Ente del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, in parternariato con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio, con l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, le Università di Bologna e Pavia e la società D.R.E.Am Italia.

Il progetto WetFlyAmphibia si occupa di conservazione di anfibi ( nel dettaglio di ululone appenninico, salamandrina di Savi e tritone crestato), dei lepidotteri Euplagia quadripunctaria e Eriogaster catax, e degli ambienti umidi a cui sono legate queste specie. Inoltre uno degli obiettivi del progetto è il monitoraggio dei servizi offerti ai turisti, agli operatori agricoli del territorio ed alle comunità locali.

Potete trovare la scheda descrittiva del progetto al link https://www.minambiente.it/pagina/progetti-del-mese-0 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; per approfondire e scoprire il progetto visitate il sito http://www.lifewetflyamphibia.eu/ o la pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/lifewetflyamphibia