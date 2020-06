Inattivo numero info point

Oggi 2 giugno a causa di un guasto sulla linea Telecom risulta inattivo il numero dell"Ufficio Informazioni.



All'interno del Parco La Mandria sono disattivati a causa del guasto tutti i numeri fissi interni all'area protetta. Potrebbero esserci probemi di pagamento con il POS in alcuni serizi.



In attesa che venga risolto il problema sulle linee ci scusiamo per il disagio e vi invitiamo a contattarci tramite email, grazie.

Email: info@parchireali.gov.it