Il progetto dei servizi ecosistemici del Parco del Mincio

Il Parco regionale del Mincio, ente capofila, insieme ai parchi regionali dell'Oglio Sud, Oglio Nord e Alto Garda Bresciano, con la collaborazione di FSC Italia, hanno creato una rete per la valorizzazione della funzionalità ecologica di uno dei più grandi sistemi di acque interne italiane: il bacino idrico del lago di Garda e dei fiumi Oglio e Mincio.

Da questa collaborazione nasce il progetto ECOPAY CONNECT 2020.

Il progetto vuole individuare i principali servizi ecosistemici legati alla risorsa idrica del bacino del lago di Garda e dei fiumi Oglio e Mincio al fine di tutelarli e potenziarli.

Il progetto si articola in 4 azioni:

1- Valorizzazione dei Servizi Ecosistemici generati dagli interventi attraverso l'uso di tecniche partecipative e la negoziazione di accordi di co-gestione con le parti interessate (PES);

2- Realizzazione di interventi per il miglioramento del Capitale Naturale;

3- Analisi ecologiche e monitoraggio di habitat e specie animali e vegetali;

4- Attività di coordinamento e comunicazione

All'interno della quarta azione è stato sviluppato il gioco da tavolo SE SAPESSI CHE. Tale gioco, da utilizzare sia a scuola che a casa, è in grado di mostrare ai concorrenti quali prodotti, denominati Servizi Ecosistemici, vengono generati dagli Ecosistemi naturali, come le zone umide e le foreste e quanta ricchezza, anche economica, ha in sé un ambiente dotato di un ampio e variegato capitale naturale.

Se non sai cosa sono i servizi ecosistemici, guarda il tutorial!

Quindi, cosa aspetti? Scopri l'importanza del capitale naturale!