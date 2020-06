#greenschooldacasa

Il 5 Giugno Progetto Green School organizza la "Festa della Sostenibilità", evento finale delle Green School di Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Sondrio e Varese. Si terrà in videoconferenza, in coincidenza con la Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Durante l'evento non solo verrano presentati i risultati Green School da parte del comitato Tecnico-Scientifico per l'anno scolastico appena trascorso, ma sarà anche proposta una conferenza- spettacolo di StandUp Science (un ciclo di monologhi che racconta la scienza in maniera divertente) di Andrea Bellati, "Il giorno della polpetta". Inoltre saranno proposti diversi interventi in formato video pillola con riflessioni riguardanti il lavoro futuro delle Green School post Covid-19 e tematiche quali la biodiversità, lo spreco alimentare, la mobilità sostenibile,...

Sulla pagina Facebook di Progetto Green School trovate le locandine con il programma completo.

Per iscriversi (entro le ore 24 del 3 Giugno): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf63dzBrTfkA_4oh2TTU7tl88iQUEHfZ35-5t5vAr4DsQ61yg/viewform?fbclid=IwAR0czmGrZv1GpmtTqO2YZl1hG-VzRNhCRmRwz0QqhemrlYV-ZmVi9km2Qa0