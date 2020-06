sabato 6 e domenica 7 giugno 2020

Tornano gli appuntamenti dedicati alle famiglie e non solo nei Parchi Reali!



Con le guide naturalistiche di Arnica andremo alla scoperta di queste due aree protette:



PARCO NATURALE LA MANDRIA

Trekking notturno Voci nella Notte

Sabato 6 Giugno 2020 dalle 21:00 alle 23:00

Per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere…emozionante escursione notturna alla scoperta dei sensi che entrano in gioco quando arriva la sera.

Facile escursione per tutti (bambini dai 10 anni).

Si consiglia abbigliamento e calzature adeguate.



Ritrovo ore 21.00 presso Cascina Brero

Durata 2 ore

Costo: 12.00€ a persona

PARCO NATURALE DI STUPINIGI

Orto e sinergia

In collaborazione con il Bosco Le Risere

Domenica 7 Giugno 2020 dalle 10:00 alle 13:00

Laboratorio di orticoltura

Il contatto con la naturalezza ha effetti positivi e salutari nella nostra mente e nel nostro corpo.

Impariamo a conoscere un orto sinergico e quali essenze possiamo trovare e sperimentiamo l'arte della semina e del trapiantare.

In collaborazione con il Bosco Le Risere https://www.boscolerisere.it/

Dalle 10 alle 13

Per adulti e ragazzi dai 14 anni

€25 a persona

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informativo Parchi Reali:

info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it – 0114993381

Orari:

- dal martedì al venerdì (sportello al pubblico e telefono): ore 10-13/14-17

- sabato domenica e festivi

sportello al pubblico: 8-14.30/15.00-19.00

telefono: 8-11 (oltre tale orario inviare mail per la prenotazione)

- chiuso lunedì non festivo



ATTENZIONE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO SULLE LINEE TELECOM CONTINUA AD ESSERE DISATTIVATO IL NUMERO FISSO DELL'UFFICIO INFORMATIVO. Per info o prenotazioni inviare mail agli indirizzi sopra indicati. Ci scusiamo per il disagio nel frattempo che la Telecom risolva il problema.