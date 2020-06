Alla scoperta del mondo di questi utili insetti insieme all'Associazione Apistica Cremonese e alle aree protette lombarde

Il progetto "Le api e i fiori", promosso da Regione Lombardia ed AREA Parchi e il Parco Nord Milano come Ente capofila, ha visto la partecipazione di 1500 bambini di 60 classi della provincia di Cremona e l'adesione di 3 aree protette regionali (Parco del Serio, Parco Adda Sud e Parco Oglio Nord) e di due PLIS (Po e del Morbasco e Tormo).

Tale progetto, nato nel 2019, rivolto alle classi della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Cremona, aveva lo scopo di far conoscere la biologia di questi insetti impollinatori e la loro importanza ecologica.

Gli interventi, effettuati dagli operatori dell'Associazione Apistica Cremonese, si articolavano in due momenti:

- incontro teorico in classe: dove la biologia delle api veniva raccontata in modo accattivante grazie all'utilizzo della narrazione partecipata;

- realizzazione di un'aiuola salva api all'interno del giardino scolastico o dell'area protetta regionale più vicina.

A causa dell'emergenza sanitaria, purtroppo, non è stato possibile realizzare il momento di semina.

Così, gli operatori dell'Associazione Apistica Cremonese hanno realizzato un video tutorial.

Quindi, se vuoi scoprire i segreti del mondo delle api e provare a realizzare una piccola oasi per loro nel tuo giardino o sul tuo balcone non ti resta che sederti comodo e...buona visione!