Un progetto didattico portato avanti nonostante la brusca interruzione dovuta all'emergenza Covid-19 e che ha visto concludere brillantemente il primo anno di attività con la pubblicazione del volume "Il castagno racconta". Si tratta del progetto triennale "Un castagno per amico" avviato in questo anno scolastico e nato dalla collaborazione delle docenti della scuola Primaria di Roccamalatina (Istituto comprensivo di Guiglia) e il CEAS Parchi Emilia Centrale con l'obiettivo di studiare, rivalutare e valorizzare il castagno, un albero che ha occupato un posto di primaria importanza fra le piante economiche nei nostri territori fino alla metà del secolo scorso.

L'esperienza, passando dalla manutenzione ordinaria del castagneto allo studio degli habitat e dei sistemi di gestione salvaguardia e valorizzazione, ha portato e porterà ad accrescere negli alunni la conoscenza e il senso di appartenenza del proprio territorio e a rivalutare la gestione del "bene castagna", il tutto nel solco di alcuni degli obiettivi europei dell'Agenda 2030.

Il tema del primo anno di progetto è stato "La Castagna: risorsa da non sottovalutare". Le attività, portate avanti dalla classe 3a della docente Barbara Corneti, sono state, nel dettaglio: lo studio del castagneto e del contesto territoriale attraverso la scoperta dei boschi di castagno del Parco dei Sassi di Roccamalatina e i primi importanti lavori per manutenere un castagneto da frutto; la conoscenza delle caratteristiche del castagno (botaniche e ambientali) nel corso del ciclo annuale; l'individuazione delle diverse varietà di castagne; la conoscenza dei prodotti derivati dalla castagna (caldarroste, mistocche, castagnaccio). Diverse attività, il cui frutto, come s'è detto, è stato il bel volume illustrato dal titolo "Il castagno racconta".