Per individuare e conoscere le specie aliene invasive, realizzato nell’ambito del progetto LifeAsap

La specie aliene invasive sono tra le principali cause di perdita della biodiversità. Federparchi invita a diventare delle sentinelle virtuali della biodiversità, ed ha realizzato nell'ambito del progetto LifeAsap, in collaborazione con quattro parchi nazionali, Turisti per Caso e altri partner, dei video che illustrano come utilizzare la realtà aumentata per scoprire e comprendere le specie aliene nelle aree protette. Usando dei visori speciali collocati nei centri visita di alcuni grandi parchi nazionali italiani si impara a riconoscere, giocando, le specie invasive, a scovarle nell'ambiente circostante e a valutarne i rischi e le minacce ambientali. Una tappa interessante prima di dedicarsi all'esplorazione del parco.

Il primo video è con il Parco Nazionale del Gran Paradiso

Link a YouTube Turisti per caso