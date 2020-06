Sono ben venti le classi di otto scuole (sette Primarie e una Secondaria di I grado) del territorio dei Parchi Emilia Centrale che hanno aderito all'appello del CEAS di collaborare "a distanza" per celebrare la biodiversità in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno, preparando e inviando disegni, foto, video e slogan.

La Giornata Mondiale dell'Ambiente fu istituita a livello planetario in occasione della prima Conferenza delle Nazioni Unite sul tema dell'ambiente, tenutasi a Stoccolma nel 1972. Ogni anno l'invito è a riflettere su un tema specifico, con l'idea che tutti possano contribuire a salvare il nostro pianeta. L'edizione 2020 celebra il tema della biodiversità (o diversità biologica): la ricchezza di viventi e di ecosistemi della Terra.

Tutelare questa preziosa risorsa, significa contribuire al mantenimento della "rete della vita" di cui facciamo parte e che ci consente di respirare, bere, mangiare e anche di godere delle bellezze naturali. In questo momento così drammatico per l'umanità a causa della pandemia da Covid-19, occorre lo sforzo di tutti per costruire un futuro in armonia con la natura.

Il CEAS Parchi Emilia Centrale ha ritenuto, questa, un'occasione per coinvolgere e sensibilizzare i bambini/ragazzi ed è stato chiesto agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio di collaborare con materiali e realizzazioni originali. Questi materiali, realizzati dagli alunni di vari istituti dalla pianura alla montagna, sono stati raccolti dal CEAS andando a comporre un mosaico di immagini e pensieri che testimoniano ancora una volta la sensibilità delle nuove generazioni sui temi della conservazione della natura, della biodiversità e della sostenibilità.

Clicca QUI per consultare e scaricare i materiali realizzati dalle scuole.