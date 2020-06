Scopri il modulo 5 della piattaforma di formazione on line sul turismo sostenibile!

Le aree protette possono essere valorizzate da una comunicazione chiara ed efficace ed i visitatori possono averne notevoli benefici. La comunicazione può essere orientata a supportare il turismo sostenibile e a promuovere la conservazione e la corretta gestione delle risorse e della fruizione. Il modulo 5 della piattaforma on line www.sustainabletourismtraining.eu è dedicato alla comunicazione, al marketing territoriale, al branding e ai tanti strumenti di interpretazione ambientale e educazione nelle aree protette europee.

Guarda l'anteprima video del modulo 5!

Se volete sapere tutto sulla comunicazione e su altri aspetti legati al turismo sostenibile nelle aree protette registratevi alla piattaforma di formazione on line www.sustainabletourismtraining.eu e scoprite i 9 moduli (disponibili in 4 lingue) della piattaforma. L'accesso è libero e gratuito per tutti!

La piattaforma è sviluppata nell'ambito del Progetto Erasmus+ 'Sustainable Tourism: Training for Tomorrow', di cui siamo partner.