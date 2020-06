Domenica 7 giugno dalle 10.30 alle 15.30

Incontro sul campo dedicato all'apprendimento delle nozioni di base per il riconoscimento degli uccelli.

In compagnia degli ornitologi di ASOER - Associazione degli Ornitologi dell'Emilia Romagna, si potrà apprendere cosa osservare nel piumaggio e nei movimenti di un uccello per ritrovarlo nella guida da campo e scoprirne il nome; come muoversi e vestirsi per dissimularsi nell'ambiente; di quale strumentazione ottica dotarsi e infine quali libri e app consultare per il riconoscimento e come raccogliere le osservazioni.

La giornata sarà incentrata sulle principali specie di rapaci di boschi e campagna.

Vestirsi mimetici o con colori neutri, necessari: scarponcini da escursione, scorta d'acqua, pranzo al sacco e binocolo. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma.

Ritrovo presso il ponte di Ronco Desiderio, a Compiano PR.

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 349 7736093 entro le ore 18.00 del giorno precedente.

Max 10 partecipanti, norme Covid -19 comunicate agli iscritti sul posto.