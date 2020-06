Da venerdì 5 a domenica 7 Giugno

Il Turismo Sostenibile ai tempi del COVID 19. Venerdì 5 giugno dalle 15.00 terzo webinar promosso da Federparchi e Parchi del Ducato

Ultimo appuntamento con i webinar dedicati al turismo sostenibile nelle aree protette e alla piattaforma di formazione on line www.sustainabletourismtraining.eu sul sito del Progetto Erasmus + Sustainable Tourism: Training for Tomorrow.

Video-tutorial di ricette con prodotti del territorio. Ad Agrilab Giarola grazie alla collaborazione con l'Istituto Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme.

In Agrilab Giarola, nel Parco del Taro, con i docenti e chef dell'Istituto Magnaghi Solari di Salsomaggiore Terme abbiamo girato 3 brevi video tutorial sulla preparazione di piatti con prodotti del territorio. Abbiamo iniziato con un risotto agli asparagi, coltivati dalla Cooperativa sociale Svoltare al nostro Vivaio Scodogna. Appena possibile metteremo online i video...Scaldate i fornelli!

Come comunicare in modo efficace al pubblico le aree protette ? Scopri il modulo 5 della piattaforma di formazione on line sul turismo sostenibile!

Le aree protette possono essere valorizzate da una comunicazione chiara ed efficace. Il modulo 5 della piattaforma on line www.sustainabletourismtraining.eu è dedicato alla comunicazione nelle aree protette europee. Registrati alla piattaforma di formazione on line www.sustainabletourismtraining.eu e scopri i 9 moduli (disponibili in 4 lingue) della piattaforma. L'accesso è libero e gratuito per tutti!

In E-Bike tra i Parchi del Ducato: domenica 7 giugno 2020. Dai Boschi di Carrega al fiume Taro tra le vigne collinari e antichi casali

Camminaparchi 2020/2021 vi propone un'escursione con mountain bike a pedalata assistita per scoprire ben due Parchi del territorio senza fatica. Ritrovo: ore 10.30 presso il Parcheggio del Serraglio, Strada del Conventino, Collecchio PR (dietro Cedacri). Prenotazione obbligatoria: cell. 347 6952605 - e mail bennaturetrek@gmail.com - Facebook: BenNature Instagram: bennature_trek

Orchidee, gioielli dei prati: secondo appuntamento. Sabato 6 giugno visita guidata gratuita alle 9.30 nella Riserva dei Ghirardi

A grande richiesta di pubblico, riproponiamo l'uscita sui fiori che amano il sole torrido e il salmastro che portano i venti dal Mar Ligure e il volo ronzante di bombi e api selvatiche: le orchidee! Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it . Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 349 7736093 entro le 18 del giorno prima.

Corso di birdwatching gratuito: gli uccelli rapaci nella Riserva dei Ghirardi. Domenica 7 giugno dalle 10.30 alle 15.30

Incontro sul campo dedicato all'apprendimento delle nozioni di base per il riconoscimento degli uccelli. Si potrà apprendere cosa osservare nel piumaggio e nei movimenti di un uccello per ritrovarlo nella guida da campo e scoprirne il nome. Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 349 7736093 entro le ore 18.00 del giorno precedente.