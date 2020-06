centro estivo Cascina Brero

MERCOLEDI' 10 GIUGNO 2020, alle ORE 18.00 siete invitati alla serata di presentazione del Centro Estivo, presso CASCINA BRERO (Via Scodeggio): 45°09'10.0"N 7°37'05.7"E

- vi preghiamo di dare conferma della vostra gradita partecipazione entro e non oltre a MARTEDI' MATTINA 9/6/20 , inviandoci una email a questo indirizzo

- portate con Voi, per la serata di presentazione, la mascherina

SI RICHIEDE GENTILE ADESIONE ALL'UFFICIO INFORMATIVO: 011/4993381 info@parcomandria.it

Le linee guida dei centri estivi introducono l'argomento così: la realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti e sempre di più il tema ha assunto centralità e attenzione all'interno della definizione di outdoor education, con cui si sottolinea non solo l'aspetto ricreativo, ma innanzitutto il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della natura e lo sviluppo di importanti dimensioni dell'esperienza individuale.

E dove sviluppare al meglio questa tematica se non in un Parco naturale dove i vostri figli possono stare tutto il giorno a contatto con la natura affiancati da personale qualificato che ha fatto dell'ambiente la propria ragione di vita?

Quando si gioca all'aria aperta, i bambini possono scoprire, esplorare e conoscere il mondo a modo loro e alle loro condizioni, stimolando il cervello in un modo eccezionale e vivendo esperienze multisensoriali con stimoli diversi provenienti da diverse fonti e in più è ormai comprovato che tutto ciò ha benefici sul sistema immunitario.



SCOPRI TUTTI I DETTAGLI E SCARICA LA MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE AL LINK: http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/pagina.php?id=364