Martedì 11 Agosto alle 21.00 in Piazza Achille Grandi

I Parchi della Musica ritornano, per il secondo anno, in una location unica per un evento musicale, nell'area riqualificata dell'antico alveo dello Stirone, all'ombra della Torre Medievale a Fidenza (PR).



SAXOFOLLIA QUARTET in un programma che rende omaggio ad alcune figure della storia della musica jazz. Il quartetto di saxofoni, multiforme e camaleontico, ben si presta a ricreare le atmosfere

delle diverse correnti in cui la musica afro-americana si è diramata nel corso degli anni. Da G. Gershwin a D. Ellington, e ancora G. Goodwin e C. Porter con una particolare "dedica" alle musiche ispirate dalle atmosfere indolenti e polverose del "grande fiume".



SAXOFOLLIA QUARTET

FABRIZIO BENEVELLI sax tenore

GIOVANNI CONTRI sax contralto

MARCO FERRI sax tenore

ALESSANDRO CREOLA sax baritono

Il Concerto è stato spostato, causa maltempo, a Martedì 11 Agosto 2020 alle ore 21.00 in Piazza Achille Grandi a Fidenza (PR)

INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com

facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499



IN CASO DI MALTEMPO IL CONCERTO VERRA' SPOSTATO IN ALTRA DATA