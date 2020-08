Escursioni e concerti nelle Aree Protette dell'Emilia Occidentale

Con lo Yoga e il suono delle campane tibetane raccoglieremo la benefica energia del Bosco. Una serata dedicata al benessere in natura con Elisa Lorenzani e Claudia Politi Persson. L'iniziativa è in programma Venerdì 7 Agosto e Venerdì 21 Agosto 2020 alle ore 19.00 nel Parco Boschi di Carrega (Sala Baganza PR). Il ritrovo è presso il Parcheggio in via Zappati (Sala Baganza PR), dietro il ristorante I Pifferi. Posti limitati. Info costi e Prenotazione (obbligatoria): info@lemonadi - elisa@associazioneilmondo.it - Claudia Cell.340 9945603 • Elisa Cell.349 4286844

Continuano gli appuntamenti di conoscenza dei percorsi della Riserva dei Ghirardi. Sabato 8 Agosto è la volta del sentiero viola, il più conosciuto e frequentato dei percorsi della Riserva, avendo l'inizio presso il Centro Visite di Case Predelle. Ma anche se già lo abbiamo percorso, questa è l'occasione di scoprirlo assieme alla guida che vi mostrerà angoli nascosti e specie insolite che crescono ai margini del cammino. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Nella splendida natura della Riserva dei Ghirardi, all'ombra dell'antica quercia un concerto interamente dedicato alle suggestioni della fisarmonica. Strumento evocativo e struggente, sarà esaltato dalla genialità di Andea Coruzzi, giovanissimo talento, già affermato e apprezzato artista. Il programma volitivo e romantico, propone anche alcune preziose trascrizioni e composizioni originali sempre di Andrea Coruzzi. Musiche di V. Zubitsky, W.A. Mozart(1756-1791), F. Liszt. Il Concerto è in programma Sabato 8 Agosto - ore 18.00 in Località Pradelle di Porcigatone, prato in prossimità del Centro Visite. INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com - Telefono e whatsapp +39 338 7003499

Un'escursione a cavallo per cavalieri esperti in Alta val Parma, lungo un sentiero molto divertente e avventuroso da Bosco di Corniglio fino alla splendida Piana di Lagdei, zone di torbiera ricche di emergenze naturalistiche e piccoli ruscelli. Grado di difficoltà: medio-alto- Ritrovo: Domenica 9 Agosto 2020 ore 9.00 c/o Ranch Stella del Bosco – Loc. Polita – Corniglio (PR). Rientro 17.30. Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - email vassy.e@libero.it - facebook : Ranch Stella del Bosco

Una bellissima escursione per sfuggire al caldo torrido della pianura, quale modo migliore se non camminare nelle acque cristalline di alta quota? Vedremo paesaggi incontaminati su sentieri poco battuti per scoprire veri e propri gioielli incastonati tra le montagne: i laghi del Parco. Una giornata all'insegna del relax con panorami mozzafiato, corse sull'erba a piedi scalzi e tuffi nei torrenti freddissimi che tagliano la foresta. Grado di difficoltà: Medio-facile - Tempo di percorrenza: 5 ore. Ritrovo: Domenica 9 Agosto 2020 ore 10.30 presso Rifugio Pratospilla, Monchio delle Corti (PR). Fine escursione previsto ore 17.00. Prenotazione obbligatoria: Cell. 3476952605 Email bennaturetrek@gmail.com

Un lungo viaggio attraverso la settima arte. Le colonne sonore, oltre ad essere di fondamentale importanza nel supporto visivo, hanno spesso decretato il successo dei film per i quali sono state composte. Processo creativo simile al loro precursore, il teatro lirico, diventano composizioni memorabili, veri e propri capolavori. Nella proposta dei Filarmonici dell' Opera Italiana, il programma sarà eseguito ed arricchito delle preziose descrizioni di Gabriele Bellu, primo violino di spalla della FOI Filarmonica dell' Opera Italiana Bruno Bartoletti. Un omaggio doveroso sarà dedicato a Ennio Morricone, recentemente scomparso. INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com - telefono e whatsapp +39 338 7003499