“Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”

LEX - In allegato la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla riorganizzazione post covid del personale pubblico. "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni."

Le norme si applicano, come ovvio, a tutti i dipendenti dei parchi, nazionali, regionali, aree marine protette.