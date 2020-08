Sabato 15 Agosto a Fornovo Taro

Uno Special Event dei Parchi della Musica per ESTATE DELLE PIEVI 2020

Il concerto aggiunge una custodia sonora all'appuntamento alla Pieve Santa Maria Assunta di Fornovo di Taro. Il portale, di cui restano due capitelli e due figure nell'arco, è l'unica parte superstite della facciata originale di quella che è considerata una delle più antiche pievi della diocesi di Parma. La statua che indica la strada per Roma ai pellegrini in cammino sulla Via Francigena evoca un passato di viaggi spirituali, che trova un pertinente stimolo acustico nell'esecuzione di Anita Camarella e Davide Facchini.

La proposta si colloca in modo "trasversale" volendo abbracciare il tema del "viaggio" del "pellegrino" declinato però in una maniera più vicina ad un pubblico senza restrizioni. Si è pensato ad un coinvolgimento e ad una fruizione di "richiamo" con un programma acustico di matrice sempre classica, che possa però attirare la curiosità e la voglia di condividere un momento gioioso. Il tema è strettamente legato al crocevia della Via Francigena che Fornovo festeggia. "Anita Camarella e Davide Faccini Duo, musicisti di grande pregio, vi accompagneranno delle musiche dal Llibre Vermell de Monserrat attraverso un repertorio che spazia dalla musica antica, celtica e popolare a quella di intrattenimento più contemporanea.

PROGRAMMA

America (Paul Simon)

Ecco la Primavera (Francesco Landini)

Foggy dew (traditional)

Distances (Anita Camarella)

Angeline the baker (traditional)

Stella splendens (Llibre Vermell di Montserrat)

Deep in me (Anita Camarella)

St.Anne's reel/Temperance reel/Cooley's reel - strumentale (traditionals)

I'll fly away (gospel)

A Summer's Day (Anita Camarella)

Bring me little water Jesus (gospel)

Wayfaring Stranger (trad. gospel)

All the Diamonds in this World (Bruce Cockburn)

ANITA CAMARELLA voce/autoharp

DAVIDE FACCHINI chitarra/mandolino

Il concerto è in programma Sabato 15 Agosto alle ore ore 21.00 presso il giardino della Pieve Santa Maria Assunta a Fornovo Taro (PR)

INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com

facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499