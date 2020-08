Sabato 15 Agosto nel Parco dei Cento Laghi

In questa bellissima escursione per bambini scopriremo, con Camminaparchi, la vita in un bosco di faggio, della sua vegetazione e dei tanti animali che lo vivono, focalizzandoci poi sul Grande Faggio, pianta monumentale secolare. Il faggio, oltre ad essere simbolo di saggezza, se portato addosso stimola creatività e, nei secoli, gli sono stati attribuiti poteri magici. Nel corso dell'escursione si raccoglieranno rametti di faggio che serviranno alla creazione di piccoli talismani che porteranno a chi li indosserà saggezza e fantasia.

Punto di ritrovo allo Chalet Pian della Giara e seguente spostamento mezzo auto al "Parcheggio dei Caprioli" (1270m slm) dove partirà l'escursione. Imboccato il sentiero 732, lo percorriamo per 500 metri per poi deviare sul sentiero Cai 730 in direzione del "Grande Faggio". Procediamo quindi sul sentiero per circa 1,15km fino a raggiungere i prati del "Grande Faggio" (1310m slm), dove si svolgerà l'attività di laboratorio all'aperto. Una volta terminata l'attività, si ritorna alle auto seguendo a ritroso lo stesso percorso dell'andata.

Grado di difficoltà: Turistico - facile - Dislivelli: +200 metri, -200 metri - tempo di percorrenza: 2 ore (bambini) – 1,5 ore (adulti)

Ritrovo: Sabato 15 agosto 2020 ore 10.00 c/o Chalet Pian Della Giara in Via Belvedere Emilia, 20, Tizzano Val Parma (PR). Successivo spostamento mezzo auto (1 km circa) fino al "Parcheggio dei Caprioli" all'imbocco della Strada Monte Caio, dove partirà la camminata. Termine escursione previsto per le ore 14:30

Attrezzatura richiesta: Almeno 1 litro di acqua a partecipante, carponi o scarpe da trekking, appellino per il sole, crema solare, Pranzo al sacco. Dispositivi di protezione individuale anti Covid-19

Organizzatore e Guida: Martina Pellacini (Guida Ambientale Escursionistica)



Costi di partecipazione: 12 euro a bambino – Due fratelli 20 euro totali5 euro adulti

Attività per bambini da 7 anni; i minori devono essere accompagnati da adulto responsabile.



Prenotazione obbligatoria: pellacinimartina@gmail.com - tel. 3466692354

L'escursione si svolge secondo il Protocollo Covid emanato da Aigae, del quale la Guida fornirà specifiche indicazioni all'atto della prenotazione.