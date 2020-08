Il 21 agosto, ore 19.30, vi sarà l’appuntamento: “Aree protette 2030, più biodiversità e più benessere per i territori per fermare i cambiamenti climatici e ridurre i rischi naturali.”

Anche quest'anno Federparchi e il sistema delle aree protette sarà protagonista di FestAmbiente, l'appuntamento estivo di Legambiente che si svolge puntualmente a ridosso di ferragosto a Rispescia (Grosseto). Incontri, dibattiti, confronto su buone pratiche ed esperienza, ma anche storie per bambini e tanti prodotti tipici, tra cui l'annuale rassegna dei vini delle aree protette.

Il 21 agosto, ore 19.30, vi sarà l'appuntamento principale per i parchi: "Aree protette 2030, più biodiversità e più benessere per i territori per fermare i cambiamenti climatici e ridurre i rischi naturali."

Coordina Marco Gisotti giornalista. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura, Pasquale Pazienza presidente Parco nazionale del Gargano,, Francesco Tarantini presidente Parco nazionale dell'Alta Murgia, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Vincenzo Manco presidente nazionale UISP.

Anche gli altri giorni vi è una ricca agenda con la presenza di rappresentanti di Federparchi e dei parchi italiani. Il 19-20-21 e 23, inoltre, nello spazio "la città dei bambini", si svolge il Racconta Parchi: storie, racconti e leggende dai parchi nazionali delle Cinque Terre, Gargano, Maremma e Pollino.

Ecco il Programma degli appuntamenti a cui partecipano esponenti di Federparchi:

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

ore 18,30 Piazza Economia Civile Inaugurazione di Festambiente 2020 alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente, Don Luigi Ciotti presidente Libera, Fabio Marsilio Prefetto di Grosseto, Domenico Ponziani Questore di Grosseto, Luca Agresti vicesindaco di Grosseto, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri presidente comitato esecutivo Iccrea Banca, Valter Vincio presidente Banca TEMA, Giovanni Corbetta AD Ecopneus, Andrea Di Stefano responsabile progetti speciali Novamont.. Coordina Filippo Solibello RaiRadio2.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

ore 17,30 Ristosteria Luci nel Parco Presentazione del progetto Luci nel Parco: l'economia civile nel Parco della Maremma. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Vittorio Bugli assessore Regione Toscana, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Marco Locatelli direttore Terre Regionali Toscane, Don Enzo Capitani Caritas Grosseto, Paola Caporossi vicepresidente Fondazione Etica.

VENERDÌ 21 AGOSTO

ore 18,30 Piazza economia Civile Sport e ambiente: una sinergia per il turismo natura outdoor. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, Vincenzo Manco presidente nazionale UISP, Angelo Fedi presidente FIAB Toscana, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Fabrizio Rossi assessore allo sport Comune di Grosseto.

ORE 19,30 SPAZIO INCONTRI: AREE PROTETTE 2030: PIÙ BIODIVERSITÀ E PIÙ BENESSERE PER I TERRITORI PER FERMARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI E RIDURRE I RISCHI NATURALI.

Coordina Marco Gisotti giornalista. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura, Pasquale Pazienza presidente Parco nazionale del Gargano, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Vincenzo Manco presidente nazionale UISP.

SABATO 22 AGOSTO

ore 17,30 Ristosteria Luci nel parco Alieni tra noi: come i cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la biodiversità. L'esperienza dell'Isola del Giglio. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Giampiero Sammuri presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, Sergio Ortelli Sindaco di Isola del Giglio.

ore 19,30 Spazio Incontri Turismo costiero e isole smart: come vincere la scommessa della sostenibilità. Coordina Fabrizio Brancoli direttore Il Tirreno. Partecipano Edoardo Zanchini vicepresidente nazionale Legambiente, Roberto Morassut Sottosegretario all'ambiente, Giampiero Sammuri presidente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, i sindaci dei Comuni toscani insigniti con le 5 Vele Legambiente e Touring Club Italiano

Link al programma integrale di Festambiente2020